Dienvidigaunijas pilsēta Veru augusta beigās kļūs par "basģitāristu oāzi"

Kā šī gada festivāla “pērli” organizatori piesaka Mohīni Deju (Mohini Dey). Indiešu mūziķe tiek uzskatīta par jaunu basģitāras karalieni, kuru mūzikas presē apraksta kā vienu no plašā reģiona neparastākajām, radošākajām un daudzpusīgākajām basģitāristēm.

Dens Patlanskis (Dan Patlansky) no Dienvidāfrikas vērtēts kā viens no savas paaudzes labākajiem blūza stāstniekiem jau vairāk nekā desmit gadus. Blūza ģitārists, dziedātājs un dziesmu autors ir izdevis desmit studijas albumus, no kuriem divi blūza mūzikas aptaujās ir izvēlēti kā pirmais un otrais blūza roka albums pasaulē.