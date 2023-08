Timma pēc neiekļūšanas izlasē dalās ar skumju ierakstu

Timma vietnes "Instagram" īsajos stāstiņos publiskoja foto, kur redzams dodoties prom no Indonēzijas galvaspilsētas Džakartas.

Jau ziņots, ka Latvijas izlases basketbolists Jānis Timma, kurš otrdien kā viens no pēdējiem diviem spēlētājiem tika atskaitīts no valstsvienības sastāva dalībai Pasaules kausa izcīņā, atzīst, ka šāds pavērsiens ir viens no smagākajiem triecieniem viņa karjerā.