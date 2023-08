Kāpēc Vija Vētra nepiedalījās Deju svētkos?

Tālāk Vija stāstīja, ka viņa kopš 90. gadu sākuma katru gadu braukusi uz dzimteni un centusies mācīt, rādīt, kāda ir indiešu sakrālā deja, un salīdzinājusi to ar mūsu izpratni ar dejas rituāliem. Indijā ir arī tautas deja, bet tā tiek nošķirta no sakrālās dejas. Mums tas ir saplūdis kopā, un tautas dejas pārliekas skatuviskošanas un izklaides dominēšanas dēļ sakrālais dejas kodols var pazust. To nedrīkstētu pieļaut. Deja nav tikai izklaide brīvajā laikā.