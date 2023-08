"Sportisti ir māņticīgi!" Harijs Vītoliņš atklāj savu rituālu Pasaules čempionātā hokejā

“Mēs apspēlējām zviedrus. Nākamajā dienā plkst. 8.15 bija izbraukšana no viesnīcas, un “Kūkotava” astoņos veras vaļā. Es aizskrēju uz “Kūkotavu” ar meitu un sievu, bet berlīnerus viņi no vienpadsmitiem taisa,” atminas treneris, “Berlīnera nav, dodiet man vienalga – kafiju, kaut kādu cepumiņu. It kā mēs taču iekšā esam bijuši. Aizbraucām uz Tamperi – zaudējām Kanādai. Tanī brīdī likās tas bija tāpēc, ka berlīneri neapēdu.”