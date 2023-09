Būmeisters par īpašo Frīdenberga motociklu, ko iegādājies sev par piemiņu: “Moča gaitas sākās ar drauga aiziešanu”

“Man mocis un vispār moča gaitas sākās, cik prozaiski izklausās, ar drauga aiziešanu,” raidījuma vadītājam Paulam Timrotam atzīst Būmeisters, “Tas bija Valters, kura mocis tas arī bija. Un tad, kad tās dienas viņam kļuva īsākas, tad, kad mēs viņu aizvadījām, man bija skaidrs, ka to moci nedrīkst laist zudībā, nedrīkst to sadalīt pa mantinieka astoņdaļām un sešpadsmitdaļām. Es ātri mēģināju to lietu nokārtot – iegādāties viņa moci, lai tas man paliek uz visu mūžu. Un tā es arī ar to braukāju.”

Viņš atminas, ka pirmais brauciens uz CSDD numuru salīdzināšanu Būmeisteru sazemējis. Varētu šķist, ka tik īpašs motocikls tiek saudzēts garāžā, taču dziedātājs norāda, ka ikdienā ar to arī pietiekami daudz brauc un ar lielu atbildību rūpējas par tā tehnisko kārtību: “Nevarētu teikt, ka es motociklu glabāju, es ar to riktīgi maucu, tai skaitā pa grants ceļiem, no kā tas mocis, jāatzīst, baigi neiegūst. Es to kopju, es to loloju.”