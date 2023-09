Rokgrupa “Tempus’’ izdod jauno albumu “Vida Colorida”

“Tempus” ir pašmāju instrumentālās rokmūzikas grupa, kas dibināta 2013. gadā. Tajā darbojas ģitārists Nauris Zeltiņš un bundzinieks Lauris Polis. Grupa pārsvarā darbojas postroka jomā, papildinot skanējumu no dažādiem citiem žanriem. Līdz šim grupas kontā ir trīs albumi – The Future Is Not For Us To See (2015), Hymn For The Courageous (2017) un Daba (2020).