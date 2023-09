Reperis Ozols: “Hiphops ir kā spurains ezītis, kurš kaut kur blandās apkārt”

Manuprāt, joprojām aktīvs ir viens no tā laika hiphopa žanra pārstāvjiem Latvijā – Horens Stalbe, lai gan, jāsaka, viņš darbojies ar nelielām pauzēm un tagad jau pārgājis uz regeju. Bet droši varu teikt, ka mēs ar grupu “Fact”, ar Gustavu, Čižiku un Jāni sākām ar šo stilu dzīvot pa īstam. Kā saka, no rīta līdz vakaram. Principā mums no vienkāršas aizraušanās tas pārauga nopietnā līmenī. Līdz ar to tomēr piekritīšu apgalvojumam, ka esam vieni no hiphopa žanra pamatlicējiem Latvijā (smejas).