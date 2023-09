Chris Noah debitē ar mūziku dzimtajā valodā

Chris Noah atzīst: “Ar dziesmu negāja tik gludi kā gribētos, tas bija izaicinājums - domāju, ka rakstīt vārdus latviešu valodā būs vieglāk. Vēlējos pateikt kaut ko sev svarīgu un īstu, vienlaicīgi izvairoties no klišejām. Varu apgalvot, ka šī nav pēdējā dziesma latviešu valodā.”

Dziesmas noskaņa atgādina aizgājušo vasaru un stāsta par piedzīvoto: “Tas ir par ikvienu no mums. Par sarežģītām attiecībām, par ilgām pēc kāda, ar ko kopā aizmirst apkārt notiekošo, par draudzību, mīlestību un cerībām. Veltījums visiem, kuri ilgojas,” turpina mūziķis.

Chris Noah ir vienīgais Latvijas jaunais mūziķis, kuram šobrīd ir aktīva sadarbība ar ierakstu kompāniju Sony Music Entertainment. Arī dziesma “Cik tālu vēl?” laista klajā Sony paspārnē, kopradot to ar britu producentu Kristoferu Harisu (Kristofer Harris) un mūziķiem Mārci Jukumsonu-Jukumnieku, Jēkabu Zemzari, Kristīni Prauliņu, Dāvi Jurku, Keitiju Eizenbardi un Kasparu Vizuli.

Solokoncertā 28. septembrī kultūrtelpā “Tu jau zini Kur”, kas atrodas Tallinas kvartālā, būs dzirdami gan Chris Noah populārākie skaņdarbi ("Sunboy", "Only yours", "Spark", "Fall Through"), gan melodijas, kas radio stacijās dzirdamas retāk. Tāpat klausītājiem būs iespēja novērtēt mākslinieka daiļradē ko pavisam nebijušu.