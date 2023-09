FOTO ⟩ Šova "X Faktors" otrā atlase ir klāt! Kādi pārsteigumi gaidāmi?

Pirmais vakara sākumā uz skatuves kāps divdesmitgadīgais rīdzinieks Markuss Rūtentāls. 12 gadu vecumā pievienojās “Futbola skolai Metta”, kur divarpus gadus intensīvi trenējies, spēlējis pat augsta līmeņa sacensībās, tomēr pēc kāda laika no skolas izslēgts, jo nav varējis savienot treniņus ar kora mēģinājumiem. Bija jāpieņem lēmums – turpināt spēlēt futbolu vai iet mūzikas ceļu, un izvēle krita par labu mūzikai. Viņš mēģinās mentorus pārliecināt ar Harry Styles dziesmas “As it was” dziedājumu.

Viens no jaunākajiem dalībniekiem šajā atlasē būs ventspilnieks Daniels Širmanis, kurš atzīst, ka ir perfekcionists un plāno pārsteigt mentorus ar Mirjamas Makebas dziesmu kosu valodā – “The click song”. Tāpat uz skatuves kāps sešpadsmitgadīgā Marija Elizabete Mišurova, kura dziedās Adeles dziesmu “Easy on me”.

Šajā vakarā dzirdēsim arīdzan vairākas grupas. Viena no tām būs “Pianista brīvdienas”, kurus kopā saveda vēlme kvalitatīvi muzicēt dažādos pasākumos, lai iekustinātu cilvēkus uz deju plača. Viņi dziedās Reja Čārlza dziesmu “I got a woman”. Otra grupa, ko dzirdēsim, būs “Erased by Sunrise”, kas dziedās savu dziesmu “Die together”, kas, viņuprāt, vislabāk raksturo viņus kā grupu.