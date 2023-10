Ko Latvija straumēja aizvadītajā nedēļā? Nemainīgi līderi un jaunpienācēji

Akcentējot jaunizdoto mūziku, septembra beigās jaunu albumu “Autumn variations” izdeva slavenais dziesminieks Eds Šīrans un jauns albums ir arī reperim Lil Wayne “Tha Fix Before Tha VI”. Iznācis arī “Thirty Seconds To Mars” albums "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day". Savukārt ar jaunām dziesmām klajā nākuši klasiķi: “Rolling Stones” - “Sweet sounds of heaven”, piedaloties dziedātājai Lady Gaga, “U2” izdevuši “Atomic city”, un arī deviņdesmito popgrupa “*NSYNC” apvienojušies uz vienu dziesmu - “Better Place”. Jauns singls “Mosquito” ir dziedātājai PinkPantheress, kas jau ir pabijusi staumētākajā topā ar “Boy'sa Liar Pt.2”. Rudens vēl atnesīs jaunu mūziku, tad tikai jālūko, kā to iemiksēt savās mūzikas izlasēs, lai ir uz palikšanu!