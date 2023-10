"Es piekritu būt par māksliniecisko vadītāju, nevis par konsultantu." Seņkovs skaidro, kāpēc aizgāja no Nacionālā teātra

“Ja vadītājam netiek dotas nekādas iespējas vadīt vai veikt kaut kādus ļoti būtiskus lēmumus, kas vadītājam būtu jādara un jāuzņemas arī atbildība, tad es nesaprotu, kāpēc mākslinieciskais vadītājs ir vajadzīgs. Attiecīgi mums netika iedotas pilnvaras,” skaidro Seņkovs. “Es tikai lūdzu atbildēt par pāris lietām – par trupu, repertuāru; par to, manuprāt, būtu jāatbild cilvēkam, kurš kaut ko saprot no teātra. Es gribu domāt, ka es kaut ko saprotu no teātra.”

Es varu būt par konsultantu arī citos teātros. Attiecīgi manas ambīcijas bija – es redzēju, kā šo teātri attīstīt turpmākajiem desmit gadiem, tiešām. Varbūt tas tagad skan ļoti ambiciozi vai augstprātīgi no manas puses, bet es patiešām to redzēju, es tam ticēju. Ja redzu, ka man netiek iedoti konkrēti instrumenti un es to nevaru izdarīt, tad es to nedaru, viss.”