Kāda ir Latvijas straumēšanas topa saistība ar radio topu?

Kam nedaudz vēl pietrūcis līdz desmitniekam? Top 20 atrodams, piemēram, alternatīvās mūziķes Mitski nesen izdotais albums “The Land Is Inhospitable and So Are We”, un arī amerikāņu rokgrupas “The Neighbourhood” 2013. gada albums “I love you”. Šovbiznesa haizivs Dreika jaunais ieraksts “For All the dogs”, kas iznāca 6. oktobrī, vēl gaida savu debiju straumēšanas topa desmitniekā.