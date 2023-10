Galkins atklāj, ka negrasās pamest Izraēlu

Viņš turpina: "Pirms vairāk nekā pusotra gada mēs ar ģimeni pametām Krieviju. Lai arī cik daudzi mūsu aizbraukšanu uzskata par bēgšanu, tā nav taisnība. Bēg no draudiem. Mums nekas nedraudēja, tāpat kā Krievijai nekas nedraudēja 2022. gada februārī. (..) Šodien, šajās Izraēlai grūtajās, bēdīgajās dienās, mēs esam šeit un pat neesam apsvēruši iespēju kaut kur aizbraukt, lai gan tāda iespēja pastāv. (..)

Mēs ar Allu un mūsu bērniem vēlamies atbalstīt Izraēlas tautu šajā patiešām grūtajā brīdī. Tās ir lielas bēdas. Un, protams, lepojamies, ka esam saistīti ar tik vienotu tautu. Valsts, kurā patriotisms nav pārspīlēts jēdziens, nav mākslīgs, nav uzspiests no augšas, tas nāk no miljoniem izraēliešu sirds dziļumiem. Var redzēt kadrus, ko tagad rāda ziņās, ka lidosta ir pārpildīta...

bet izraēlieši nelido un nebēg no Izraēlas. Izraēlieši no visas pasaules atbrauc, lai atbalstītu valsti, cīnītos par to ar ieročiem rokās."