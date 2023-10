FOTO ⟩ Atklāts 10. RIGA IFF festivāls – 11 dienu koncentrēts kino baudījums

Godalgotu un kritiķu atzītu filmu seansi gaidāmi visa festivāla garumā – RIGA IFF programmā iekļautas arī tādas filmas kā Kannu laureāte, tiesas drāma “Kritiena anatomija” (Anatomy of a Fall) un Toda Heinsa melodrāma “Maijs decembrī” (May December) ar Džulianu Mūru, Natāliju Portmani un Čārlzu Meltonu galvenajās lomās. Tiks izrādīts arī režijas klasiķa Pecolda triloģijas turpinājums “Liesmojošās debesis” (Afire), leģendārā britu režisora Kena Louča jaunākā filma “Vecais ozols” (The Old Oak) un citi aktuālās kino sezonas darbi.

Kino piedzīvojumiem varēs nodoties arī jaunākie kino skatītāji – jau piektdien “Splendid Palace” Mazajā zālē gaidāms ģimenes filmas “Piedzīvojumi Ašas zemē” (Adventures in the Land of Asha) seanss, bet nedēļas nogalē tiks izrādītas divas franču animācijas meistaru radītas pilnmetrāžas animācijas filmas “Nina un eža noslēpums” (Nina and Hedgehog’s Secret) (14. oktobrī plkst. 13.00) un “Siroko un vēju valstība” (Sirocco and the Kingdom of Air Streams) (15. oktobrī plkst. 13.00). Sestdien, 14. oktobrī, notiks arī īpašs relaksētais animācijas īsfilmu seanss, kas piemērots kā mazāko skatītāju pirmā kino pieredze kinoteātrī un piedzīvojums bērniem ar funkcionāliem apgrūtinājumiem vai autiskā spektra traucējumiem.