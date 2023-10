Spēkā stājies AKKA/LAA piespriestais sods par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu

KP aģentūru LETA informē, ka padome, ņemot vērā "AKKA/LAA" 2011.gadā noteiktos tarifus, pētīja, kādi tarifi tiek piemēroti tirdzniecības telpām citās ES dalībvalstīs. Īpaša uzmanība tika veltīta tarifiem Lietuvā un Igaunijā, ņemot vērā, ka Baltijas valstis ir salīdzināmas pēc objektīviem, piemērotiem un pārbaudāmiem kritērijiem. KP konstatēja, ka Latvijā tarifi, salīdzinot ar citu ES valstu, it īpaši Lietuvas un Igaunijas, tarifiem, ir vieni no augstākajiem, jo sevišķi, sākot no maksājumiem par telpām no 85,5 kvadrātmetriem (m2) līdz aptuveni 140 m2.