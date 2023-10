Straumēšanas topa 41. nedēļa atnes divus izteiktus līderus

Kombinētā singlu topā otrajā vietā ir Kenja Greisa ar “Strangers”, bet trešā Doja Cat ar “Paint The Town Red”. Aizvadītās nedēļas dubultkoncerts Arēnā Rīga albuma topa trešajā vietā pacēlis repera 50 cent 2003. gada albumu “Get Rich Or Die Tryin'”, savukārt vairāku nedēļu līderis Trevisa Skota albums “Utopia” ir noslīdējis uz ceturto vietu.

Nākamās nedēļas topā varam gaidīt arī kaut ko no Troja Sivāna albuma “Something To Give Each Other”, kas tika izdots 13. oktobrī. Jāpiemin arī tas, ka jaunu albumu “One More Time…” 20. oktobrī izdos “Blink 182”, 27. oktobrī gaidāms “DJ Shadow” albums “Action Adventure”. Savukārt jaunas dziesmas ir izdevušas Ice Spice - “"Pretty Girl ft. Rema" un Paloma Feita - “How You Leave A Man”.