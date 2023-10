FOTO ⟩ Pirmo tikšanos ar skatītājiem Rīgā piedzīvo filma "Ēriks Akmenssirds"

Filma stāsta par vienpadsmit gadu veco Ēriku, kurš ir pārliecināts, ka viņam ir akmens sirds, – tāpēc zēns neskumst ne par to, ka vecāki nespēj veltīt viņam laiku, ne par to, ka viņam nav neviena drauga. Kad ģimene pārvācas uz villu, kuru mantojumā atstājusi tante Brunhilda, izrādās, ka tur jau dzīvo cita ģimene – vienpadsmit gadu vecā Marija ar tēvu.

Režisors Ilmars Rāgs uzsver, ka viena no svarīgākajām tēmām filmā, par ko viņš domājis, strādājot pie scenārija, ir jautājums – ko nozīmē būt dzīvam. “Un atbilde patiesībā ir pavisam vienkārša – cilvēks ir dzīvs, ja spēj just un paust savas jūtas. Tas ir viens no filmas galveno varoņu, abu bērnu, lielākajiem izaicinājumiem – lai atgrieztos no fantastiskās, spokainās Starppasaules, kurā iestrēdzis pirātu kuģis, tiem jāiemācās nebaidīties un izrādīt savas jūtas,” stāsta Ilmars Rāgs.