Nākamvasar Kauņā - vienīgais Eda Šīrana šovs Baltijā

Matemātikas tūres koncepcija ir vienkārša, bet atbildīga: apkopot Šīrana veikumu pēdējo 12–13 gadu laikā. Tāpēc koncerta sarakstā iekļauti būtībā visi hiti no viņa vairāk nekā desmit gadus ilgās karjeras: "Shivers", "The A Team", "Castle on the Hill", "Thinking Out Loud", "Photograph", "Perfect", "Shape of You", "Bad Habits", "Sing", "You Need Me", "I Don't Need You", "Eyes Closed", "Overpass Graffiti", "Galway Girl", utt.