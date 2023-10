"X Faktora" krēslu izaicinājums: kas šajā sezonā būs citādāk?

Šonedēļ savu komandu nokomplektēs Aija Auškāpa un sāks izvēlēties Reinis Sējāns, kuri pēc spraigām diskusijām izlems, kurus dalībniekus būs tiesīgs noklausīties katrs no viņiem.

Katrs mentors tiksies aci pret aci ar visiem dalībniekiem, kurus vēlētos redzēt savā komandā. Tikmēr pārējie mentori atlasi vēros TV ekrānā un arī nekautrēsies no atklātiem un dažkārt pat skarbiem komentāriem gan par dalībniekiem, gan savu kolēģu lēmumiem. Ja mentors nebūs pārliecināts par savu lēmumu, viņam būs iespēja doties pie pārējiem mentoriem pēc padoma.

Aija Auškāpa, uzrunājot dalībniekus pirms uzstāšanās atklāj: "Meklējot savus komandas dalībniekus, es meklēšu kaut ko unikālu, kas atšķirs šo dalībnieku no pārējiem". Viņa svētdien atlasīs savus trīs dalībniekus no kopumā 15 jaunajiem talantiem, kas visi cīnīsies par iespēju apsēsties uz kāda no krēsliem. Taču Aija būs izlēmīga un krēslus pa labi pa kreisi nedalīs, ar savām izvēlēm reizēm pat šokējot pārējos mentorus.