Britu rokmūzikas dinozauri "Rolling Stones" izdevuši jaunu albumu "Hackney Diamonds"

Vairāk nekā sešas desmitgades ilgās darbības laikā “Rolling Stones” ir kļuvusi par vienu no ietekmīgākajām un komerciāli veiksmīgākajām grupām populārās mūzikas vēsturē. Nosaukums The Rolling Stones (tulkojuma atsauces no angļu valodas: 'Ripojošie akmeņi', arī 'Klaidoņi', 'Staiguļi') aizgūts no amerikāņu blūzmeņa Madija Votersa (Muddy Waters, 1913-1983) dziesmas “Rollin’ Stone”.