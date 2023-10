Paziņoti RIGA IFF desmitās sezonas laureāti

Īpašu atzinību žūrija izteikusi Huliana Garsijas Longa eksperimentālajam īsmetrāžas detektīvam “Pērtiķu izmisums” (The Despair of Monkeys), kas ir “smalks un zinātkārs darbs, kas izgaismo mazzināmu stāstu, lai pavērtu mums citādu skatu uz kapitālisma un koloniālisma ceļu krustošanos un kopdarbību”.

Kandidatūrai prestižajai Eiropas Kinoakadēmijas balvai “Eiropas īsfilma 2023” izvirzīta Sārlotas Virri īsfilma “Haosa vidū bija forma” (In The Midst Of Chaos There Was Shape).