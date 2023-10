"The Black Rooster" – Emiļa Melngaiļa tautas mūzikas kolekcija ebreju mūzikas ietērpā

Projekts "The Black Rooster" Ebreju mūzikas dienās Drēzdenē, Vācijā. 2022. gads

Pirms vairāk kā simts gadiem pierakstīto mūziku izcilā folklorista rokrakstā viens no otra neatkarīgi, katrs savā laikā atklāja psihedēliskā klezmera grupas ''Forshpil'' un folkloras grupas ''Banga'' mūziķi. ''Forshpil'' kodols ir Latvijas ebreji - dziedātāja Saša Lurje (Sasha Lurje) un multiinstrumentālists Iļja Šneiveiss (Ilya Shneyveys), kas dzīvo Berlīnē un Ņujorkā un koncertē visur pasaulē.

Viņi Melngaiļa kolekciju kopā sāka caurskatīt jau pirms desmit gadiem, savukārt ''Bangas'' dibinātāja, folkloriste Ilga Vālodze Ābele to uzgāja netīšām un, vēlēdamies pieskarties ebreju mūzikas tradīcijai, pirms trīs gadiem ar draugiem, tostarp ''The Black Rooster'' dalībniekiem Elīnu Elleri un Jāni Zemgu Jātnieku, radīja programmu ''Džingale'', kas tika pirmizrādīta Žaņa Lipkes memoriālā Ķīpsalā. To sagadīšanās pēc dzirdēja tajā laikā Latvijā viesojošies Saša Lurje ar draugu, vijoles virtuozu Kreigu Jūdelmenu (Craig Judelman) un viņus uzrunāja, ka ''Banga'' savā programmā izcēla materiālos tieši latvisko muzikālo strāvojumu.