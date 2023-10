Joprojām mīl? Elīna Gluzunova atklāti par attiecībām ar bērnu tēvu Artjomu

"Ja godīgi, es nezinu, kā noformulēt to, kas ir mīlestība. Es zinu, kas ir beznosacījumu mīlestība, kad tu esi gatavs uz visu otra cilvēka dēļ, lai tikai viņam viss būtu labi. To es izjutu tad, kad piedzima mana meita. Es tikai tad sapratu, kas ir mīlestība. Runājot par to, vai es mīlu Artjomu, jā, es viņu mīlu. Iespējams, tas ir kaut kāds savdabīgs mīlestības izpausmes veids mums vienam pret otru, es nezinu.