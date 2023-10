Jaunnedēļ pie klausītājiem nonāks ar mākslīgā intelekta palīdzību tapusī "The Beatles" dziesma

Kompozīciju "Now And Then" sākotnēji sarakstīja un iedziedāja Džons Lenons, to attīstīja pārējie grupas dalībnieki, un tagad vairākas desmitgades pēc dziesmas pirmās ierakstīšanas to pabeiguši Makartnijs un Stārs, kā arī mākslīgais intelekts.

Par kompozīcijas, kas reklāmas treilerī dēvēta par ""The Beatles" pēdējo dziesmu", iecerēto klajā laišanu Makartnijs pavēstīja jūnijā.

Dziesmu 2.novembrī plkst.16 klajā laidīs kompānijas "Apple Corps", "Capitol" un "Universal Music Enterprises", bet nākamajā dienā plānota mūzikas video pirmizrāde.

"Now And Then" Lenons ierakstīja 70.gadu beigās savās mājās Ņujorkā. Ierakstā dzirdamas arī klavieres.