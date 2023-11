Straumēšanas topā Intars Busulis met vārdisku izaicinājumu “Singapūras Satīnam”

Apvienotā singlu topa trijnieks ir nemainīgs: virsotnē joprojām ir Kenja Greisa ar “Strangers”. Otrā klausītākā ir Teitas Makrejas dziesma “greedy”, bet trešajā vietā ir Doja Cat ar “Paint The Town Red”. Singlu topā ir arī trīs jaunumi - kizaru, Big Baby Tape, Aarne dziesma “Haunted House” ir ceturtajā vietā. Toxi$, Big Baby Tape, Aarne dziesma “4 ur girl (feat. Chief Keef)” ir septītā klausītākā. Teilores Sviftas jaunizdotā “Is It Over Now? (Taylor's Version) [From The Vault]” šoreiz ir astotā.