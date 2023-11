Nacionālā teātra režisors komentē saņemto negāciju par bērnu izmantošanu izvirtīgās ainās

Vaivars žurnālam "Privātā Dzīve" apgalvo, ka ar abiem aktieriem - Gustu Albertu un Lūkasu Danielu Laizānu, aktiera Normunda Laizāna dēlu, kuram ir vien 11 gadi,- ir daudz runājis par to, kas ir labs, kas ļauns, un viņš ir "pilnīgi drošs, ka no šiem puikām uz ielas jums nekad nevajadzēs baidīties, viņi nekad jums nenodarīs pāri".

Komentējot aicinājumus izņemt izrādi no repertuāra, režisors nosaka: "Domāju, ka tas nenotiks! Ja izrādi būtu plānots izņemt no repertuāra, teātra vadība man to pateiktu. Šobrīd no teātra direktora [Māra Vītola] un literārās padomnieces Ievas Strukas saņemu lielu atbalstu." Tāpat režisors norāda, ka saņem atbalstu no mācītājiem.