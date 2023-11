Sākusies biļešu tirdzniecība uz franču komponista un mūziķa Jana Tīrsena koncertu

Šajā turnejā galvenā uzmanība tiks pievērsta personisku sakaru veidošanai, tādu cilvēku un vietu atrašanai, kas ierastās koncerttūres ietvaros nebūtu iespējami. Bez tehniķu komandas, detalizēta raidera un visām pārējām ierastajām koncerttūres detaļām Tīrsens savā kemperī viens pats ceļos pa Eiropu, izvairoties no automaģistrālēm, apstājoties, lai spēlētu lauku pilsētās un ciemos, un pēc tam ieturētu maltīti pie draugiem, koncerta rīkotājiem, norises vietas īpašniekiem vai faniem to mājās. Koncertturneja sāksies Orleānā, Francijā, un, izceļojusies pa visu Eiropu, beigsies Bretaņā.

Jans Tīrsens komponē un veido aranžējumus, izmantojot dažādus instrumentus – no klasiskā flīģela līdz rotaļu klavierītēm, no ģitārām līdz buzuki, no mežraga un saksofona līdz metalofonam un tamtamam, turklāt iekļaujot arī rakstāmmašīnas, ēdiena gatavošanas trauku vai velosipēda riteņa radītās skaņas.