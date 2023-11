Kultūrtelpa “M/Darbnīca” ielūdz uz džeza vakariem un jaunas plates svinībām

Izdevniecības “Jersika Records” dubultajā vinila platē izdotā izlase “Live at the M/Darbnīca Vol. 1” 25. novembrī tiks prezentēta plkst. 17:00. Tas ir Latvijas džeza vēsturē nebijis projekts, kurā apkopoti analogi uz magnetofona lentēm veikti aktuālu Latvijas un arī dažu ārzemju kolēģu koncertieraksti šobrīd vadošajā džeza koncertvietā Rīgā – kultūrtelpā “M/Darbnīca” fon Stricka villas kvartālā. No pērnā gada augusta līdz šā gada janvārim tika ierakstīti pavisam 13 džeza koncerti. Dubultajā vinila platē iekļauts pa vienam skaņdarbam no katra.