“Hanzas peronā” koncertēs dziesminiece un performanču māksliniece Baby Dee

Pirms piecpadsmit gadiem, 2008. gada novembrī, Baby Dee Rīgā viesojās pirmoreiz. Tobrīd nesen klajā bija nācis viņas albums Safe Inside the Day, ar kuru māksliniece sāka izpelnīties plašāku ievērību. Ja pirms tam Dī (Baby Dee īstais vārds ir Dī Norisa (Dee Norris)) atpazina kā ielu un performanču mākslinieci un plašāku muzikālo kolektīvu dalībnieci ("Current 93", "Antony and the Johnsons" u. c.), tad kopš minētā ieraksta mākslinieci daudzi sāka uzskatīt par desmitgades ekstravagantāko atklājumu.

Pēc "Safe Inside the Day" dienas gaismu ieraudzījuši gan studijas ieraksti A Book of Songs for Anne Marie un Regifted Light, gan koncertieraksts Baby Dee Goes Down to Amsterdam, gan kopīgi ar mūziķi Little Annie izdotais ieraksts State of Grace.