Festivāla “Eiropas Ziemassvētki” atklāšanā: Šūberts un Šūmanis, Brāmss un Haidns

Kamēr vairums no galantā Vīnes klasiķa Jozefa Haidna (1732-1809) simfonijām Londonā tika sveiktas ar ovācijām, to vidū arī ar timpānu solo krāšņi ornamentētā 103. simfonija, viņa tautietis Francis Šūberts (1797-1828) nevienu no savām simfoniskajām partitūrām orķestra krāsu pilnskanībā tā arī nepiedzīvoja.