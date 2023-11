Daudzpusīgais mūziķis Sauļus Petreiķis aicina uz maģisku turneju pa Baltijas valstīm

“Mūzikai un instrumentu pārbagātībai tajā ir terapeitiska, līdzsvarojoša iedarbība uz katru, un tas mūsu steidzīgajā pasaulē ir ļoti nepieciešams. Šī muzikālā programma man ir svarīga arī tāpēc, ka to veidoju kopā ar brāli Donātu, kurš muzikālā ziņā ir daļa no manis. Mēs saprotam viens otru bez vārdiem un vēlamies dalīties ar šo vienotības radīšanas vēstījumu ar visiem: nāciet, spēlējiet, nebaidieties paplašināt savu redzesloku un eksperimentēt ar saviem visdārgākajiem cilvēkiem – mūzika un dažādi mūzikas instrumenti, pat tikai to skaņa, ir viens no labākajiem līdzekļiem tam,” aicina Sauļus Petreiķis.