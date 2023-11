"Atzīt neveiksmi ir grūti." Kubasova beidzot atklāj, kādas ir viņas attiecības ar šova uzvarētāju

Kubasova vietnē "Instagram" dalījusies fragmentu no pēdējās sērijas, kur pēc izvēles izdarīšanas viņas kavalieris tā arī neatnāca. "Tā patiesībā noslēdzās šovs. Šis reels ir pēdējā šova sērija. Turpinājuma nebūs. Turpināšu meklēt savu īsto un vienīgo. Ļoti ilgi kavējos ar šo postu. Zinu, ka gaidījāt. Varētu saukt dažādas atrunas - atkopšanās no salauztām kājām, pārvākšanās, darba un mācību apjoms. Bet patiesībā - atzīt neveiksmi ir grūti. Ļoti negribējās atgriezties un domāt par to visu, analizēt - kas un kāpēc. Ko varēju darīt savādāk," skaidro Kubasova.