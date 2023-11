Ar vardarbībā vainoto Juško saistītais restorāns "COD" nāk klajā ar paziņojumu

"COD" vietnē "Instagram" dalījies ar oficiālu paziņojumu, kurā teikts: ""COD" restorāna un darbinieku vārdā izsakām lielu nožēlu par notikumiem, kuros ir iesaistīts Murads Juško, un atvainojamies visiem, kas šajā situācijā cieta. Agresija nav pieņemama, bet tam, kas to pieļāvis, ir jāatbild par savu nodarījumu.

Apzinoties šo un uzņemoties atbildību par savu personīgo rīcību, Murads Juško ir atkāpies no "COD" valdes locekļa amata.

""COD" - tā nav viena cilvēka radīta vieta, savukārt notikušo pārkāpumu ir izdarījis konkrētais cilvēkam, kuram par to arī jāatbild," uzsver restorāns. ""COD" - tie esam mēs, restorāna darbinieki, kuri ir ieguldījuši lielu darbu, idejas un enerģiju, lai sniegtu saviem viesiem vislabāko pieredzi. Daudziem no mums "COD" ir vairāk nekā darbs. Mēs neesam saistīti ar incidentu un nevarējām to nekā ietekmēt.