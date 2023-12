Latvijas straumēšanas topā triumfē jauns līderis!

Savukārt kombinētajā singlu topā ieskanas Ziemassvētku sajūtas! Virsotnē ir Merajas Kerijas “All I Want for Christmas Is You” - 1994. gada albuma dziesma, kas nu jau kļuvusi par svētku izlašu standartu. Otro vietu saglabājusi Teita Makreja ar “greedy”, un trešā šoreiz ir Kenja Greisa ar “Strangers”. Jāpiebilst, ka topā ir vēl divas Ziemassvētku dziesmas - Brendas Lī “Rockin' Around The Christmas Tree” ir piektajā vietā, un “Wham!” klasika “Last Christmas” ir desmitā.