Lindas Leen dziedātie "Circenīša Ziemassvētki" aizkustinājuši amerikāņu biznesmeni Bilu Geitsu

Bils Geitss savas pozīcijas uzņēmuma "Microsoft" valdē un konglomerātā "Berkshire Hathaway" atstāja 2020. gadā, pievēršoties filantropijas darbam, kurš saistīts ar klimata pārmaiņu, globālās veselības un izglītības problemātiku. Aizvadītajā gadā Geitss izdeva grāmatu "Kā novērst nākamo pandēmiju" (How to Prevent the Next Pandemic), kurā viņš spriež par vienotas, globālas reaģēšanas un mobilizācijas apvienības nepieciešamību, kas varētu vienot spēkus potenciālām krīzes situācijām nākotnē.