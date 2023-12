Entonijs Hopkinss iejuties Zigmunda Freida tēlā

Sers Entonijs Hopkinss savu bruņinieka titulu saņēma pirms 30 gadiem, kad viņu tajā iesvētīja Elizabete II par viņa darbību skatuves un ekrāna mākslās (formulējums angļu valodā: "for his services in drama"). Viņš ir divu ASV Kinoakadēmijas balvu "Oskars" laureāts (Aktieris pirmā plāna lomā par darbu trillerī "Jēru klusēšana" (1991) un drāmā "Tēvs" (2020)), četru Britu Kinoakadēmijas balvu "BAFTA" laureāts, divu "Emmy" balvu un Lorensa Olivjē balvu īpašnieks.