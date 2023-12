Liepājas interjera muzejā būs apskatāmas Viktorijas laika rotaslietas

Šajā periodā tiek radītas piespraudes – Love Knots (Mīlas mezgli), kas bieži tika izgatavotas no zelta imitācijas, dēvētas par Pinchbeck – nosaukums atvasināts no juveliera Kristofera Pinčbeka (Christopher Pinchbeck) uzvārda, kurš 18. gs. sākumā Londonā radīja jaunu metāla sakausējumu no krīta un cinka. Tas izskatījās diezgan cienījami un, pateicoties daudz zemākajām izmaksām salīdzinājumā ar zeltu, to ļoti iecienīja turīgā vidusslāņa pārstāvji.