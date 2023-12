Viens no "WU-TANG Clan" dibinātājiem pavasarī uzstāsies Rīgā

Ģeniālais GZA, slavenākais no Wu-Tang Clan dalībniekiem un tās dibinātājiem, kopā ar The Phunky Nomads nākamā gada pavasarī, 4. martā, uzstāsies koncertzālē Palladium Rīga. Biļetes jau no šodienas pieejamas “Biļešu Serviss” tīklā, portālam TVNET paziņoja "Positivus Press".