Edgars Rubenis, “Gamechanger Audio” un Uģis Olte publisko kinoalbumu “Spēlmainis”

Par vienā dienā īstenoto filmēšanu kino albumam “Spēlmainis” režisors un operators Uģis Olte saka: “Manuprāt, nav iespējams lielāks “labais stress” par to, kas notiek brīdī, kad tev reālajā laikā ir jāizlemj, kā vizuāli tulkot mūziķi, kurš tajā brīdī spēlē. It sevišķi, ja tas ir Edgars Rubenis, kurš ir viens no visekspresīvākajiem mūziķiem, jo spēlē ne vien ar abu roku pirkstiem, bet arī visu ķermeni un it sevišķi ar seju. Man ir ārkārtīgi kaifīgi būt klāt šajos maģiskajos brīžos: kad tiek ieslēgta kamera – nekā nav; pēc pusstundas izslēdz – viss jau ir noticis.”