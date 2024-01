2023. gada noslēdzošajā straumēšanas topā līderos bērnu dziesma

Apvienotajā singlu topa desmitniekā visas ir svētku dziesmas! Visklausītākā ir Brendas Lī izpildītā “Rockin' Around The Christmas Tree”, kas izdota tālajā 1958. gadā. Tai seko Meraijas Kerijas dziesma “All I Want for Christmas Is You”. Maikla Bublē dziedātā “It's Beginning to Look a Lot like Christmas” ir trešā klausītākā, bet “Holly Jolly Christmas” ir astotajā vietā.