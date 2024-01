Kino kā terapija: vai tu vēlreiz izdzīvotu pusaudžu gadus?

Vai atceries savus pusaudža gadus? Lielākajai daļai tas ir laiks, ko vēlamies aizmirst. Jo īpaši tas attiecas uz filmu režisori Sesīliju Aldarondo un viņas jaunāko HBO filmu "Tu biji mans pirmais puisis" (You Were My First Boyfriend), kas kļuvusi par kinematogrāfisko terapiju.