Vai Deju svētki ir folkbaleta izrāde?

Foto: Attēls no grāmatas "Latviešu balets", 1943. gads.

Par to, kā izskatījās dejotāji un tieši kā viņi dejoja, varam spriest tikai pēc jūsmīgām preses atsauksmēm un nedaudzām fotogrāfijām. Latviešu tautas dejas pētniece un baleta kritiķe Elza Siliņa rosināja horeogrāfus un dejotājus pamatīgāk interesēties par tautas dejas pamatiem. No visām horeogrāfijām viņas uzslavas tika raidītas tikai Leščevska virzienā par Līgo skatu operas „Baņuta“ finālā un tikai vienu deju no baleta „Staburags“ (1943).