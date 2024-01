Rokgrupa "X Ambassadors" gatavojas koncertpieturai Rīgā un izdod jaunu dziesmu

"X Ambassadors" mūzika skan ne tikai uz skatuvēm visā pasaulē, bet arī reklāmās un filmās. Grupa ir sarakstījusi dziesmas filmām "Transformers", "Pašnāvnieku vienība" (Suicide Squad) un citām. Romantiskās filmas "Me Before You" (Es pirms tevis) treilerī iekļautā dziesma "Unsteady" kļuva par otro populārāko grupas dziesmu, atpaliekot tikai no starptautiskā hita "Renegades", kuru iekļāva veiksmīgā automobiļu reklāmas kampaņā.