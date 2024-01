Populārais mūziķis Ingus Ulmanis dosies jubilejas koncerttūrē "Kā man laiku apvaldīt"

Koncerta nosaukumam Ingus izvēlējies rindiņu no dziesmas "Kā man laiku apvaldīt" (viņš ir arī dziesmas teksta un mūzikas autors): "Koncertos piedalīšos es un grupa "Lādezers", taču tajos skanēs arī dziesmas no citiem muzikālajiem projektiem. Savukārt 25. augusta koncerts varētu būt kaut kas līdz šim nebijis, jo es tajā gribētu uzspēlēt kopā ar visiem sastāviem, kuros kādreiz esmu piedalījies: "Jumprava", "Lādezers", "Brīnumskapis" un "Dabas koncertzāle". Skanēs arī divas vai trīs dziesmas no mana pilnīgi jaunā projekta. Nu, tāds jauks mikslis."