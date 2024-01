INTERVIJA ⟩ Ville Valo par "HIM" beigām, kaitīgo ieradumu atmešanu un ilgi gaidīto koncertu Rīgā

Somu kulta grupas "HIM" vārds, manuprāt, komentārus neprasa. Pat tie, kuri nekad nav dzirdējuši viņu zināmāko hitu "Join Me in Death" (maz ticams), noteikti atpazīst grupas simbolu. Nē, nē, es ne par "heartagram", kas teju 30 gadus rotā ne tikai grupas ierakstus, fanu t-kreklus un pat ķermeņus (jā, tas ir ļoti populārs tetovējums), bet gan tās līderi - šarmanto Villi Valo.

Viņš ir tērpies melnā žaketē un beretē, taču uzreiz saprotu, ka kolēģes lūgums uzzināt viņa iecienītāko acu laineri atkrīt, jo šoreiz viņš nav uzkrāsojies. Ville Valo tika uzskatīts par 90. gadu beigu/2000. gadu sākuma seksa simbolu. Viņa "sliktā puiša" skatuves tēls, smēķēšana uz skatuves, tetovējumi un zemā balss lauza daudzu dāmu sirdis. Taču tas, ko atceramies no žurnāliem, plakātiem pie sienas, MTV ētera un, tiem, kam paveicies, arī uz skatuves - ir viens. Nu manā priekša ir ļoti jauks, pieklājīgs, ieturēts un, ko tur liegties, šarmants vīrietis, kurš atvainojas par to, ka iztraucējis mūsu un Lēnas sarunu. Neraugoties uz to, ka viņam visu dienu bijušas intervijas, viņš ir smaidīgs un ar prieku un lielu aizrautību stāsta par savu debijas solo albumu "Neon Noir", kā arī atskatās uz trauksmaino pandēmijas laiku un atceras dienu, kad izbeidza "HIM" - grupu, ar kuru viņš ir pavadījis lielāko dzīves daļu. Mēs aizrunājamies un nedaudz "nogriežam" laiku nākamajai intervijai, taču 30 minūtes palidoja zibenīgi.