Latvijas iknedēļas singlu tops: uzvaras laurus plūc dziesmas - ilgdzīvotājas

Interesanti, ka pašmāju singlu straumēšanas top 10 ir gandrīz „kājām gaisā“ - iepriekšējās nedēļas līderis Dons ar dziesmām “Hollow” un “Lauzto šķēpu karaļvalsts” ir devītajā un desmitajā vietā. Savukārt atpakaļ pirmajā vietā ir “Singapūras Satīns” - dziesma “Uz seen” sadarbība ar “A-Europa”, ir virsotnē, “Degviela” ir otrajā vietā. Trešie šajā nedēļā ir Patrisha un Fiņķis ar dziesmu “Raķešu zinātne”. Šāda veida izmaiņas var skaidrot ar to, ka, piemēram, “Singapūras Satīns” dziesmas ir pievienotas pleilistēs, kas tiek atskaņotas gadu no gada, kamēr Dons ar savām dziesmām raisīja pastiprinātu interesi saistītu ar dalību konkursā “Supernova”.

Lielajā straumēšanas topā no otrās pozīcijas uz augšu kāpis reperis 21 Savage ar “redrum” no 12. janvārī izdotā albuma “American Dream”. Mūzikas kritiķi uzteic repera spēju atrast balansu starp slavenības statusu un reālās dzīves auksto patiesību. Otrajā vietā ir Džeka Harlova hits “Lovin On Me”, kas slavas virsotnes iekaroja, pateicoties dziesmas popularitātēi vietnē “TikTok”, bet trešā ir Teita Makreja ar “greedy”. Makrejas jaunākais albums “Think Later” iznāca pagājušā gada nogalē, krustojot popmūziku ar tādiem žanriem kā trap un R&B - rezultāts ir svaigs un lipīgs. Bet veiksmīgo singlu “greedy”, kas topā rotē jau no septembra, albuma nākamais singls “exes” vismaz Latvijas straumēšanas topos nav nomainījis.