Bijusī prezidenta amata kandidāte Pinto: "Mēs pārāk daudz domājam par ērtībām, par maz - par vērtībām"

Pinto skaidro: “IKP nemēra to, kā cilvēks, piemēram, aprūpē savu tuvinieku, vai viņš var baudīt veselu mežu ar dabas bagātībām. Šobrīd jau pasaulē ļoti mainās tas, ka tagad ir jauni vērtības mēri.” Taujāta par to, vai ir tāds laimes termometrs, kas pateiktu, vai cilvēks ir laimīgs vai nav, bijusī prezidenta amata kandidāte norāda vairāku valstu piemēru, kurās budžets tiek veidots citādāk, piemēram, Somijā, Skotijā un Jaunzēlandē.

“Mēra to, cik cilvēki jūtas labi, piemēram, savā darbā, vai ir padomāts par bērnu un jauniešu vajadzībām. Kaut vai tāds mērījums, – vai meitene var aizbraukt no mājām uz skolu ar velosipēdu. Liekas it kā triviāli, bet meitene brauc ar velosipēdu, viņa jūtas droši, tas nozīmē arī, ka tur ir sakārtotas ielas, nozīmē, ka viņai neviens neuzbruks, kā arī nenozags, un viņa varēs arī mājās atbraukt. Ir daudz sakarīgāki un cilvēcīgāki veidi, kā izmērīt to, cik labi mēs dzīvojam,” viņa stāsta, piebilstot, “Mēs pārāk daudz domājam par ērtībām, par maz – par vērtībām.”