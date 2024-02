Maijā Latvijā pirmo reizi uzstāsies Ņūorleānas grupa "Eyehategod"

“Eyehategod” ir vieni no zināmākajiem Ņūorleānas metālmūzikas skatuves dalībniekiem, pie kā varam pieskaitīt arī “Down”, “Crowbar”, “Soilent Green”, “Acid Bath” un daudzus citus.

Pirmais grupas albums “In The Name of Suffering” iznāca 1990.gadā mazpazīstamā franču izdevniecībā mazā tirāžā, taču drīz pēc tam “Eyehategod” parakstīja līgumu ar ietekmīgo smagās mūzikas izdevniecību “Century Media”, kura, papildus turpmākajai grupas daiļradei, atkārtoti izdeva arī “Eyehategod” pirmo albumu.