"Offset", "Nothing But Thieves": "Positivus" papildina programmu

"Positivus" festivāls turpina uz Baltiju vest lielākās hip-hop mūzikas zvaigznes. "Offset" pirmo reizi Rīgā! Savas gaitas 2011. gadā sāka kā daļa no leģendārās Atlantas apvienības "Migos". Nesen izdevis savu otro solo albumu “Set It Off”, kurš pirmajā izdošanas nedēļā ticis straumēts 60 miljonus reižu. Ar to reperis devies ASV un Eiropas tūrēs, kurās viena no pieturām būs arī Positivus festivāls.

Britu rokgrupa "Nothing But Thieves" ir savas slavas augstākajā punktā, un reti kurš vairs atceras, ka savas karjeras pirmsākumos jau uzstājās "Positivus" festivālā. Izveidojusies 2012. gadā, grupa 12 gadu laikā ir ieguvusi slavu visā pasaulē. Grupas diskogrāfija, kas sastāv no 3 albumiem un vairākiem singliem, ir tikusi straumēta teju miljardu reižu. Tā īpaši izceļas ar tādiem singliem kā “Amsterdam”, “Soda”, “Is Everybody Going Crazy?” un, nesenāk, “Overcome”, “Welcome to the DCC” no grupas 2023. gadā izdotā albuma “Dead Club City”. "Nothing But Thieves" noteikti būs kaut kas, ko nedrīkst laist garām!