Noklausies! ⟩ Patrisha ar Denisu sagatavojuši muzikālu pārsteigumu pirms Valentīna dienas

“Šīs dziesmas pirmsākumi meklējami 2016. gadā, kad pats izšķīros ar meiteni un piedzīvoju vienas no pirmajām lielajām sirdssāpēm. Visu šo laiku dziesma dzīvoja pie manis, bet zināju, ka reiz vēlos to izdot, jo jutu, ka tajā mājo diezgan spēcīga dvēsele. Es nevēlējos publicēt dziesmu par kādu konkrētu cilvēku, bet gan to nodot tā, lai katrs cilvēks pats sevi var ielikt attiecīgajā situācijā, iztēloties, sajust un saistīt ar sevi tieši tik lielā mērā, cik pats to jūt. Jo visi taču esam mīlējuši, visi mīlam un mīlēsim, kā arī ikviens no mums ir piedzīvojis sirdssāpes. Par to arī ir stāsts,” atklāj Deniss.